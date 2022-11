Irmãos abusados por pedófilo revelam alívio quando a mãe esfaqueou e matou o agressor

Silvertown, um bairro londrino, na Inglaterra

Três irmãos, que foram atacados e abusados por um homem, que alterou a respetiva identidade para se esconder das 24 acusações de abuso infantil, revelaram esta quarta-feira que estão felizes pela morte do abusador, depois da mãe o ter esfaqueado, não só para proteger os filhos como futuras vítimas.A mãe solteira Sarah Sands, antes de cometer o assassinato, embebedou-se com duas garrafas de vinho e posteriormente dirigiu-se para a casa do pedófilo Michael Pleasted, de 77 anos, que morava numa casa perto, em. Sands esfaqueou o abusador oito vezes. O crime foi cometido em 2014.Os três irmãos, que já completaram 18 anos, renunciaram do direito de anonimato para defender e apoiar a mãe, que saiu da prisão depois de quatro anos detida e que, atualmente, defende um agravamento das regras que permitem aos agressores sexuais mudarem de nome, segundo informação divulgada pelo jornal britânico Daily Mail.Existe uma lacuna legal que permite que os agressores sexuais registados mudem de nome através de escrituras. Esta mudança possibilita os criminosos de conseguirem obter uma nova carta de condução, um novo passaporte, bem como adquirirem um registo criminal limpo.Num documentário realizado pela BBC, chamado 'Killing my Children's Abuser', os três rapazes foram questionados se estavam felizes por Pleasted ter morrido, ao qual responderam em simultâneo "sim, definitivamente".Michael Pleasted terá abusado de três filhos de Sarah Sands, bem como de outros rapazes que moravam nas redondezas e já foi condenado a 30 anos de prisão por crimes de abuso infantil, de acordo com o Daily Mail.