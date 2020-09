Irmãos de cinco e sete anos viveram com cadáver da mãe de 71 anos durante uma semana

Connie Taylor, de 71 anos, foram forçados a viver com o corpo da mãe adotiva durante cerca de uma semana. Os meninos tinham estado inicialmente aos cuidados de Connie Taylor como família de acolhimento até que foram adotados oficialmente há um mês.De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a mulher terá sofrido um ataque cardíaco e os meninos não foram capazes de pedir ajuda. A polícia encontrou as duas crianças sozinhas com o corpo da mãe em Dallas, no Texas, este domingo.Segundo a mesma fonte policial, os meninos tentaram usar o telemóvel de Connie para pedir ajuda, mas não sabiam o código para desbloquear o aparelho e como não conheciam ainda os vizinhos tiveram medo de sair de casa.Ao longo da semana, as crianças sobreviveram a comer a comida que havia na despensa e no congelador.