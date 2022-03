Irmãos de sete e nove anos sobrevivem 26 dias perdidos na Amazónia

Dois irmãos brasileiros, de sete e nove anos, sobreviveram 26 dias sozinhos na Amazónia depois de se terem perdido. Ambos foram encontrados na terça-feira num estado de saúde grave, a sofrer de desidratação, desnutrição e abrasões na pele, segundo o Sky News.

Gleicon e Glauco Ferreira desapareceram a 18 de fevereiro, tendo passado quase um mês na floresta. Os irmãos indígenas sobreviveram a beber água da chuva, revelou o jornal Correio Braziliense.

Depois de uma busca composta por 260 pessoas, incluindo a polícia militar e outros serviços de emergência, as crianças foram encontradas por um homem que cortava lenha.



Os menores foram transportados para um hospital pediátrico em Manaus, a capital do estado do Amazonas. Vão permanecer internados até ganharem um peso saúdavel.