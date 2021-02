Irmãos matam homem em Angola por acreditarem que ele era feiticeiro

Um homem de 38 anos, que os irmãos acreditavam ser feiticeiro, foi presumivelmente assassinado pelos mesmos na província angolana do Uíje, anunciou hoje o Ministério do Interior de Angola (MININT).

Dois dos três irmãos envolvidos no crime, de 22 e 28 anos, foram detidos, no domingo, por elementos do Serviço de Investigação Criminal (SIC), em coordenação com a Polícia Nacional no Uíje.

O terceiro encontra-se em fuga, de acordo com a informação divulgada pelo MININT nas redes sociais.

Os homens atacaram o irmão, professor, com uma faca, depois de se dirigirem a sua casa, na zona 3 do bairro Mbemba Ngango.

Já no local terão desencadeado uma briga e esfaqueado a vítima, várias vezes, tendo o homem tido morte imediata.

De seguida, os atacantes pegaram no corpo e introduziram-no num pneu, que regaram com gasolina e carbonizaram.

O SIC removeu o corpo para a morgue do Hospital Geral do Uíge e prossegue as diligências para a localização e detenção do outro irmão.