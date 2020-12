Adelita Cru Trevino, com 39 anos, e o irmão Nicolas Trevino, com 35 anos, morreram infetados com Covid-19 com apenas uma semana de diferença.







Adelita apresentava vários sintomas para a doença e ficou internada no hospital no dia em que testou positivo ao coronavírus. O irmão soube que estava infetado e ficou obrigado a cumprir quarentena em casa. Passado uma semana Nicolas piorou, voltou ao hospital e ficou, tal como a irmã, internado.