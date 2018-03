Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãos perdem o pai e ficam a saber que a mãe tem só um mês de vida

Adolescentes de 14 e 16 anos vão ficar órfãos em breve. Família pede ajuda urgente.

14:47

Dois irmãos adolescentes, que ainda estão a superar a morte do pai, ficaram agora a saber que a mãe tem apenas um mês de vida. A família reside em Birmingham, no Reino Unido.



Louis, de 16 anos, e Ella Maley, de 14, receberam com grande tristeza a notícia de que a mãe, Emma, que sofre de cancro da mama há já quatro anos, tem apenas algumas semanas de vida pela frente.



A mulher ficou a saber no final do ano passado que o tumor se tinha espalhado para o fígado, e que provavelmente não iria sequer resistir até ao Natal.



O pai das crianças, Paul, de 44 anos, morreu no passado dia 8 de março de um aneurisma cerebral do qual sofria há 18 meses. O casal, junto há já 18 anos, tinha já casamento marcado para meados do mês.



A família dos adolescentes teme agora o dia em que os dois vão ficar órfãos de pai e de mãe, e por essa razão, criaram uma angariação de fundos para ajudar os irmãos. "Vai ser para o futuro deles, para coisas que precisem, para a faculdade, para poderem ter férias, para poderem comprar um carro", explicou Kate, prima de Emma, ao jornal The Sun.



Os irmãos vão ficar sob tutela da avó materna, e vão contar com a ajuda de um tio e de Kate. A menina, Ella, irá precisar de um acompanhamento reforçado, uma vez que sofre de autismo.



"Continuamos a rezar por um milagre. A Emma mantém-se positiva, apesar dos tratamentos e da sentença que os médicos lhe deram", lamenta Kate.



O fundo criado pela família já conta com quase 8000 euros de um conjunto de doações anónimas.