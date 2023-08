Irmãos torturados pelos pais adotivos recebem mais de seis milhões de euros por negligência do Estado de Massachusetts

Quatro irmãos, vítimas de maus-tratos físicos e psicológicos dos pais adotivos, chegaram ao acordo de 7 milhões de dólares (Cerca de 6,4 milhões de euros) com o Estado. Os jovens, que à data eram crianças, foram torturados e abusados durante mais de uma década quando moravam com Susan e Raymond Blouin, em Massachusetts, nos EUA, na casa que ficou conhecida como a "casa dos horrores". Dizem ter perdido a infância e sustentam que o Estado sabia que estavam em perigo e nada fez.De acordo com a Fox News, o caso, divulgado pelos meios de comunicação em 2019, é considerado um "fracasso total no sistema de acolhimento".O Departamento de Apoio às Crianças e Família e 17 funcionários, entre os quais assistentes sociais, supervisores e investigadores, foram processados pelos queixosos.O Estado é acusado de ter permitido que as crianças continuassem sob os cuidados da família adotiva, mesmo havendo provas de que estavam em perigo.Segundo a investigação, as vítimas chegaram a ser colocadas em jaulas para cães, a ser forçadas a praticar atos sexuais e eram frequentemente obrigadas a tomar banhos gelados. Os agressores faziam ameaças de morte para que não contassem nada.Os irmãos contam que chegaram a ser feitas 14 denúncias ao Departamento de Apoio às Crianças e Família, que foram ignoradas. Explicam também que a família de acolhimento a que foram atribuídos já tinha historial de violência."Nenhuma quantia monetária pode compensá-los pelo que sofreram, mas ao chegar a este acordo o Estado está a reconhecer a sua culpabilidade ao permitir que crianças de acolhimento sejam torturadas durante anos na casa dos Blouin", disse o advogado dos queixosos, citado pela Fox News.