Irmãs doam rins a desconhecidos depois de pai morrer à espera de transplante do órgão

Duas irmãs de Illinois, nos EUA, doaram os seus rins a estranhos depois do pai morrer à espera de um transplante do mesmo órgão.



Em declarações ao programa Good Morning America, Bethany Goralski, de 25 anos, afirmou que queria deixar o pai orgulhoso com tal gesto.







"Só queremos garantir que duas famílias a menos tenham que passar pelo que passámos", revela Bethany.



A irmã, Hannah Goralski, de 24 anos, disse que também decidiu dar o presente da vida a um estranho como forma de ajudar os outros e honrar a vida do pai.



"Estava sempre a doar, estava sempre a ajudar os outros", sublinhou.



A jovem ligou para o Northwestern Memorial Hospital cerca de um mês após a morte do pai. As irmãs acabaram por ser submetidas a cirurgias com um dia de intervalo em março de 2019.



Mark Goralski, que travou uma longa batalha contra a doença de Crohn, viria a morrer em setembro de 2018, após ter sido submetido a um transplante em 2011.



Bethany estava preparada para doar o próprio rim ao pai, mas os médicos acabaram por rejeitar, uma vez que Mark não estava saudável o suficiente para ser submetido à operação.



Atualmente, e ao saber que pode ter salvado uma vida, Hannah sente-se "incrível" e acredita que se o pai estivesse na mesma posição "teria feito exatamente a mesma coisa, ajudando os outros".

"Eu sei que ele ficaria orgulhoso", confessou.



Bethany vai mais longe e encoraja os jovens saudáveis ??a tornarem-se doadores de órgãos.

"Não me arrependo nem um pouco", disse, acrescentando que a recuperação foi de apenas 10 dias.