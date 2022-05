Irmãs gémeas têm filhos no mesmo dia e com o mesmo peso

Duas irmãs gémeas, na Califórnia, EUA, deram à luz os filhos no mesmo dia e com o mesmo peso. Embora tenham tentado ter os filhos na mesma altura, de modo a criá-los juntos, não esperavam que fossem nascer no mesmo hospital e só com umas horas de diferença.

Jill Justiniani e Erin Cheplak deram as boas vindas a Oliver e Silas que vieram ao mundo com 3 quilos cada um, revela a People Magazine.

Jill tinha o seu parto planeado para dia 5 de maio, uma vez que ia realizar uma cesariana, mas a irmã, Erin, foi surpreendida no mesmo dia quando as águas rebentaram.

Segundo o The Mirror, as duas mulheres acreditam que os filhos "terão uma sensação de proximidade", uma vez que irão crescer juntos.