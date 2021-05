Isabel Ayuso reeleita presidente da Comunidade de Madrid

A candidata do Partido Popular mais do que duplicou o número de votos e de lugares na Assembleia Regional e pode chegar à maioria com o apoio do Vox, perante o descalabro do PSOE e do seu candidato, Ángel Gabilondo, que perdeu mais de 10 lugares e só por muito pouco não foi ultrapassado pelo surpreendente Más Madrid, de Mónica García, como segunda força política na capital.



De acordo com as projeções avançadas pelas principais cadeias de televisão logo após o fecho das urnas, Ayuso deverá obter entre 62 e 65 lugares na Assembleia Municipal, onde até agora tinha 30.



O socialista Gabilondo surge num distante segundo lugar com 25 a 28 lugares, seguido de perto por García com 21 a 24. Em quarto lugar surge o Vox (extrema-direita), com 12 a 14 lugares, enquanto o Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, fecha a lista com 10 a 11 lugares. Trata-se de uma ligeira subida face aos 7 lugares do partido em 2019, mas um fraco consolo para Iglesias, que entrou na corrida para travar o Vox e acabou atrás do partido de Santiago Abascal e da sua candidata a Madrid, Rocío Monasterio.



Já o Cidadãos, segundo partido mais votado há dois anos, não conseguiu eleger qualquer deputado, desaparecendo do mapa político de Madrid.



Perante este cenário, Ayuso precisará do apoio do Vox para garantir a maioria na Assembleia Regional.