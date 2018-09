Isabel dos Santos questiona a estratégia do governo para aproveitar preços do petróleo

Empresária angolana afirma que Angola se encontra "numa profunda crise económica".

Isabel dos Santos regressou esta quinta-feira às redes sociais para questionar a estratégia do Governo angolano, que considera não estar a tirar partido da valorização dos preços do petróleo.

Um dia depois do barril de brent em Londres ter superado a barreira dos 80 dólares (atingindo um máximo desde Maio deste ano), a empresária angolana diz que apesar desta alta nos preços da matéria-prima, "continuamos mergulhados numa profunda crise económica".

Acresce que as empresas angolanas registam "perdas financeiras enormes", levando a filha de José Eduardo dos Santos (que cedeu a liderança do MPLA a João Lourenço) a questionar "qual é a estratégia" do governo do país africano.





Preço do barril está atingir barra de 80$/barril.Faz quase 1ano de "petróleo está em alta",continuamos mergulhados numa profunda crise econômica,Angola está em recessão.Empresas angolanas c/ perdas financeiras enormes.Qual a estratégia?#recessão #estrategia #planoresgateeconomico pic.twitter.com/V6E6sBVapN — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) September 13, 2018



Isabel dos Santos tem sido recorrente nas críticas ao Governo angolano. Em Junho lamentou a falta de atractividade externa de Angola, pela dificuldade em repatriar dividendos. João Lourenço respondeu na altura, lamentando que Isabel dos Santos "desencoraje investimento para o seu próprio país".