Isabel dos Santos vai deixar de ser acionista do EuroBic

Isabel dos Santos vai sair do capital do EuroBic, anunciou o banco num comunicado enviado esta quarta-feira, 22 de janeiro. De acordo com a instituição financeira liderada por Teixeira dos Santos, a operação de alienação da sua participação foi já iniciada.



"A engenheira Isabel dos Santos tomou a decisão de saída da estrutura acionista do EuroBic", adianta o banco, acrescentando que a "operação de alienação da sua participação foi já iniciada, a qual, face à existência de interessados, tem assegurada a sua concretização a muito breve prazo, sujeita, nos termos da lei, à prévia autorização das autoridades competentes".



O EuroBic refere ainda que, "uma vez que tal decisão de saída é definitiva e irá concretizar-se o mais brevemente possível, a acionista renunciou desde já e em definitivo ao exercício dos seus direitos de voto".