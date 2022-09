Isabel II: Rainha, mulher, mãe, avó, ícone Pop

"Oque irá acontecer agora?" perguntou o jovem Winston Churchill ao Lord do Almirantado na tarde de janeiro de 1901 em que o Reino Unido e o mundo souberam da morte da rainha Vitória. No trono desde os 18 anos, a trisavó de Isabel II fora, ao longo dos seus 81 anos, a única monarca que várias gerações de britânicos e de súbditos do vasto Império Britânico tinham conhecido. Embora hoje, no momento em que nos deixa a monarca de maior longevidade na milenar História do seu país a questão já não se coloque do mesmo modo (até porque os poderes constitucionais da monarquia se modificaram há muito), paira em muitos a sensação de que é toda uma época que chega ao fim. Uma longa época que se iniciou ainda no pós Segunda Guerra Mundial, nos primórdios da Televisão e da sociedade pop tal como a conhecemos.



