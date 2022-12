Antonio Panzeri

A eurodeputada do PS Isabel Santos pode estar envolvida no escândalo que assolou o Parlamento Europeu na passada semana, o Qatargate.De acordo com um jornal Belga, a eurodeputada socialista pode ter dado aval a um projecto piloto de uma ONG de, antigo eurodeputado italiano acusado de corrupção e lavagem de dinheiro.Isabel Santos afirmou que desconhecia que a instituição em causa "não estava no registo da transparência" e que "cabe ao Parlamento Europeu verificar as ONG que financia".