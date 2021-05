Israel abre investigação a debandada em Meron que matou 45 pessoas

O departamento de vigilância do Estado de Israel anunciou hoje a abertura de uma investigação à debandada que causou 45 mortos na semana passada numa peregrinação em Meron (norte) com milhares de judeus ortodoxos.

"[O drama] podia ter sido evitado e agora temos o dever de determinar como", afirmou o "controlador" do Estado, Matanyahu Englman, numa conferência de imprensa, anunciando a abertura de uma "investigação especial".

Encarregado de supervisionar o funcionamento das instituições públicas, o gabinete do "controlador" tinha alertado por duas vezes, em 2008 e 2011, para as deficiências do equipamento no local do monte Meron, que recebeu na quinta-feira várias dezenas de milhares de pessoas para a festa judaica de Lag Baomer.