O ministro da Defesa de Israel ameaçou lançar uma operação militar no Líbano para acabar com os constantes ataques do Hezbollah, fazendo temer um alastramento do conflito.













“A situação na fronteira com o Líbano tem de mudar e o tempo da diplomacia está a esgotar-se. Se a comunidade internacional e o Governo libanês não tomarem medidas para travar os ataques contra o Norte de Israel e afastar o Hezbollah da fronteira, terão de ser as Forças de Defesa de Israel a fazê-lo”, avisou Benny Gantz após um dos dias com mais ataques contra o Norte de Israel.





Leia também Israel intensifica retaliação em Gaza Entretanto, o Egito anunciou ter apresentado a Israel e ao Hamas um plano em três fases para acabar com a guerra em Gaza, mas recusou revelar pormenores enquanto as partes não responderem.