Israel anuncia novos bombardeamentos a posições do Hamas na Faixa de Gaza

Israel anunciou esta segunda-feira novos bombardeamentos a posições do movimento islâmico Hamas na Faixa de Gaza, em retaliação ao lançamento de granadas de morteiro e balões incendiários do enclave palestiniano para Israel.

"Caças, aviões militares e tanques têm como alvo posições militares do Hamas no sul da Faixa de Gaza", incluindo "infraestruturas subterrâneas", indicaram as autoridades israelitas em comunicado.

Israel tem bombardeado Gaza quase diariamente desde 06 de agosto, depois de granadas de morteiro e balões incendiários terem sido lançados do território palestiniano através da fronteira, o que gerou dezenas de incêndios em Israel, reduzindo a cinzas colheitas e mato.