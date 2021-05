Israel arrasa prédio de imprensa estrangeira em Gaza

A operação israelita em Gaza mudou este sábado dos alvos alegadamente ligados ao movimento palestiniano Hamas, que domina aquele território palestiniano, e atingiu um bloco de edifícios que albergam a Imprensa internacional. O bombardeamento da Força Área Israelita foi de imediato condenado como um ataque à liberdade de imprensa e uma tentativa de silenciar as notícias menos favoráveis sobre o conflito em curso.









Entre os meios noticiosos internacionais sediados no edifício arrasado contam-se a Al-Jazeera, tradicionalmente crítica do Estado judaico, mas também a agência norte-americana Associated Press (AP).

“O mundo saberá menos o que acontece em Gaza a partir de hoje”, afirmou o presidente da AP, Gary Pruitt, numa afirmação ecoada pela TV do Qatar.





A Casa Branca condenou o ataque, mas numa mensagem cautelosa em que se limitou a destacar a importância de garantir a segurança dos jornalistas.





O bombardeamento deste sábado que atingiu a torre foi intencional. Como tem sido a norma desde que os ataques a Gaza tiveram início, na segunda-feira, um aviso sobre o alvo foi emitido cerca de uma hora antes, com o alerta para que o prédio fosse evacuado. Israel nega a intenção de silenciar a Imprensa e diz que atacou o edifício por albergar gabinetes da espionagem do Hamas.





O ataque foi um de vários que este sábado visaram Gaza, matando pelo menos mais 10 palestinianos e elevando o número de mortos para 139, sendo 39 crianças. Os ‘rockets’ do Hamas voltaram também a atingir alvos em Israel, matando uma pessoa e elevando as baixas israelitas para 10, entre elas duas crianças, no dia em que chegou a Telavive Hady Amr, o mediador de paz dos EUA.