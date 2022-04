Israel assinala oficialmente o genocídio de seis milhões de judeus pelo nazismo

As sirenes soaram hoje em Israel dando início às cerimónias que todos os anos assinalam o Holocausto de seis milhões de judeus pelo regime nazi no poder na Alemanha desde 1932 até 1945.

Ao soar das sirenes, as pessoas pararam na rua assim como os automóveis. O genocídio dos judeus vai ser recordado ao longo do dia com cerimónias oficiais que incluem uma sessão especial no Parlamento israelita.

O Estado de Israel foi fundado em 1948 por judeus que abandonaram a Europa a seguir ao final da Segunda Guerra Mundial (1945) sendo que cerca de 165 mil sobreviventes do genocídio nazi vivem atualmente no país onde são reconhecidos como figuras históricas mas, cuja maioria, enfrenta situações de pobreza.