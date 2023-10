A aviação israelita bombardeou nas últimas horas mais de 800 alvos na Faixa de Gaza e preparava-se este domingo para levar a cabo uma operação terrestre sem precedentes nos últimos anos para vingar o sangrento ataque surpresa do Hamas, que no sábado fez mais de 600 mortos e 2 mil feridos no Sul de Israel, na sua maioria civis.









