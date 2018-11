Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Israel bombardeia perto de Damasco e no sul da Síria

Ataque durou mais de uma hora. Síria respondeu com disparos das baterias antiaéreas.

00:11

A aviação israelita bombardeou esta quinta-feira várias posições no sul da Síria e perto de Damasco, avança o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.



As forças israelistas bombardearam a periferia sul e sudoeste de Damasco durante mais de uma hora.



"Os ataques visam, igualmente, setores do sul da Síria, na fronteira da província de Quneitra", situada perto de Israel, avança Rami Adbel.



Foram ouvidas diversas explosões nas regiões visadas, acrescenta Rami.



Do outro lado, a imprensa síria noticiou vários disparos contra "alvos hostis" perto de Damasco. "A nossa defesa antiaérea entrou em ação e visou alvos hostis sobre a região de Kesswa", adiantaram.



Os disparos das baterias antiaéreas prosseguiram ao início da noite, tendo a agência Sana afirmado que a defesa antiaérea "destruiu todos os alvos hostis", que "não atingiram o seu objetivo".