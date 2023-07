Israel dispersa com tiros para o ar tentativa de entrada de libaneses no seu território

O exército israelita repeliu no sábado, com disparos para o ar, 18 libaneses que atravessaram a fronteira para Israel, anunciou um porta-voz militar, numa altura de grande tensão na zona entre as forças israelitas e o grupo xiita Hezbollah.

O grupo, que integrava um deputado libanês, dirigia-se para a chamada Linha Azul da ONU na região do disputado monte Dov, onde se situam as disputadas quintas de Shab'a.

Os libaneses percorreram uma distância de 80 metros em território israelita, mas nunca chegou a atravessar a linha de fronteira, refere o jornal Times of Israel.