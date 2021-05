Israel e Hamas falam de vitória após cessar-fogo

Enquanto dezenas de milhares de palestinianos começavam esta sexta-feira a regressar ao que resta das suas casas depois de entrar em vigor o acordo de cessar-fogo que pôs fim a 11 dias de bombardeamentos, tanto Israel como o Hamas classificaram as tréguas como uma vitória.









“Eliminámos uma parte importante dos comandos do Hamas e da Jihad Islâmica. E quem não foi morto sabe agora que o nosso longo braço pode chegar-lhes onde quer que estejam”, afirmou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Sobre a operação disse que recorreu “a novas e arrojadas” técnicas e causou “o máximo de danos com o mínimo de baixas em Israel”.

Mas se os milhares de rockets do Hamas fizeram 13 mortes em Israel, protegido que está por um sofisticado sistema de mísseis defensivos, Gaza sofreu estragos avaliados em dezenas de milhões de euros e sofreu pelo menos 243 vítimas mortais, entre elas 66 crianças.





Apesar disso, o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, promoveu festas de vitória, que se repetiram na Cisjordânia, onde foram acendidas fogueiras e lançados foguetes para festejar.





“Reconstruiremos o que Israel destruiu e restauraremos as nossas capacidades”, garantiu o líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O jornalista palestiniano Sami Obeid explicou ao jornal israelita ‘Haaretz’ o porquê do apoio ao Hamas apesar da destruição: “Protegem um território que ninguém quer. Nem a Autoridade Palestiniana.”