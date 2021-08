Israel estende medidas restritivas da Covid-19 a crianças de três anos após aumento de casos

Apesar de ser o país líder na vacinação mundial na vacinação da Covid-19, Israel declarou "guerra" contra o vírus, numa altura em que regista um elevado aumento de casos face à variante Delta, que é a mais contagiosa.

O governo do israelita passou assim a exigir que qualquer pessoa com mais de 3 anos apresente provas de vacinação ou testes negativos para entrar em espaços fechados como supermercados ou centros comerciais.

Ainda assim, restaurantes, cafés, ginásios ou piscinas estão entre os muitos locais cobertos pelo sistema "Passe Verde", em que não é preciso apresentar provas para entrar.

Como as novas restrições se aplicam a crianças entre os 3 e os 11 anos, idades que ainda não são elegíveis para receber a vacina, o governo financiará todos os testes desta faixa etária.



Contudo, cerca de 11% da população israelita ainda não foi vacinada apesar de a vacina já se encontrar disponível para as suas idades. Estes cidadãos vão ter de pagar pelos próprios exames.

As autoridades de saúde do país esperam um aumento progressivo dos casos e ponderam entrar num terceiro confinamento se as coisas não melhorarem. Recorde-se que na passada sexta-feira, Israel estabeleceu um novo recorde de casos diários em seis meses com 8 752 infetados.