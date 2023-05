Israel evacua colonatos no sul devido a esperado ataque palestiniano

O exército de Israel vai retirar cerca de 200 famílias residentes em colonatos próximos da Faixa de Gaza, no sul do país, devido a uma possível retaliação palestiniana aos ataques israelitas da madrugada desta terça-feira, que provocaram 13 mortes.

Num comunicado, o Conselho Regional de Shaar Hanegev, que congrega cerca de 6.000 israelitas de 11 colonatos, no noroeste do enclave e a menos de quatro quilómetros da linha divisória com Gaza, disse que grande parte dos habitantes da zona já abandonou os locais de residência face à iminência de um ataque, com foguetes, por parte de milícias palestinianas.

O ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, deu esta terça-feira de manhã 'luz verde' à execução de um programa que permite aos residentes dos colonatos próximos da Faixa de Gaza serem acolhidos em residências no resto de Israel durante o período de hostilidades previstas com as milícias palestinianas.