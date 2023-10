Israel exige libertação de reféns para permitir ajuda a Gaza

Israel recusou, na quinta-feira, aliviar o cerco a Gaza ou permitir o envio de ajuda humanitária ao território enquanto não forem libertados todos os reféns feitos pelo Hamas no ataque do passado sábado.



"Nem um só interruptor de eletricidade será ligado, nem uma única torneira aberta e nenhum camião com combustível passará a fronteira enquanto todos os reféns não forem libertados", avisou o ministro da Energia, Israel Katz, numa altura em que a situação humanitária se agrava a cada hora no território de 2,3 milhões de pessoas, sujeito desde sábado aos mais fortes bombardeamentos em 75 anos de conflito israelo-palestiniano.









