Israel fecha fronteiras a estrangeiros devido à variante Omicron

Israel anunciou que vai voltar a fechar as suas fronteiras a todos os estrangeiros durante duas semanas para conter a propagação da variante omicron da covid-19, da qual já existe um primeiro caso no país.

O gabinete interministerial que gere o combate ao novo coronavírus realizou uma reunião de emergência na noite de sábado e decidiu fechar os aeroportos aos voos internacionais vindos de todo o mundo e reimpor uma quarentena obrigatória aos israelitas que regressem ao país.

Israel torna-se no primeiro país do mundo a proteger completamente as suas fronteiras desta nova variante e as novas restrições entram em vigor a partir da meia-noite de hoje.