Israel lançou este domingo um ataque aéreo a vários locais na Faixa de Gaza em resposta a um foguete disparado anteriormente a partir de território palestiniano, informaram as forças armadas israelitas.

Não existem informações de potenciais vítimas.

Vários grupos militantes operam fora do enclave palestiniano e Israel responsabiliza os governantes do partido e movimento Hamas em Gaza por todos os disparos de foguetes e geralmente ataca os alvos do Hamas em retaliação.