Israel lança novos ataques a Palestina apesar do apelo de Biden para cessar-fogo

A Cidade de Gaza foi novamente surpreendida por ataques aéreos oriundos de Israel na madrugada desta terça-feira.Foram cerca de 30 ataques aéreos e rajadas de 'rockets' que assolaram a região.Já ao início da manhã, foram ouvidas explosões em vários prédios da cidade, provocando enormes bolas de fogo.O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, tinha pedido um cessar-fogo entre Israel e o Hamas através de um telefonema com o primeiro-ministro Benjamin Netanyhu.Entretanto, vários manifestantes têm protestado em diversos país com a Indonésia e a Coreia do Sul, mostrando solidariedade ao povo palestiniano.