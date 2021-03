Israel avança com o desconfinamento, depois de 3,7 milhões de pessoas terem concluído a vacinação e 800 mil tomado a primeira dose. O país criou o ‘passe verde’ para os habitantes com as duas doses de vacinas ou que recuperaram da doença.









Restaurantes, bares e cafés reabriram ontem, embora com limitações: é dada prioridade ao ‘passe verde’. A ocupação não pode ser superior a 75% e aqueles que não apresentarem o referido certificado só podem estar nas esplanadas. Recomeçaram também as aulas presenciais nas universidades. Os espaços culturais não podem ultrapassar metade da capacidade e a eles só terá acesso quem tem o ‘passe verde’ e pessoas que apresentem exames negativos à Covid-19. As escolas só abriram para os alunos dos 11 aos 14 anos em cidades com baixa incidência da doença.

Israel tem nove milhões de habitantes e Portugal dez milhões. O número de infetados é em ambos os países de cerca de 800 mil. Israel tem 40 mil casos ativos e Portugal 62 mil. No nosso país a quantidade de vacinados é, contudo, muito mais baixa: 291 mil receberam as duas doses e 446 mil uma só.