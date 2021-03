Pela quarta vez em dois anos, os israelitas vão hoje às urnas para tentar formar um governo estável e retirar o país do impasse político. No entanto, as sondagens não são animadoras e o fantasma de uma quinta eleição não está definitivamente afastado.













Ao centro, o principal rival de Netanyahu é o ex-apresentador de TV Yair Lapid. O seu partido Yesh Atid deverá ser o segundo mais votado mas também está dependente de terceiros para chegar à maioria.

As sondagens dão vantagem ao PM Benjamin Netanyahu, que apesar das acusações de corrupção conseguiu manter a popularidade graças à bem sucedida campanha de vacinação contra a Covid-19 que permitiu reabrir grande parte do país.Ao centro, o principal rival de Netanyahu é o ex-apresentador de TV Yair Lapid. O seu partido Yesh Atid deverá ser o segundo mais votado mas também está dependente de terceiros para chegar à maioria.