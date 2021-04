Israel regista zero mortos pela primeira vez em 10 meses após vacinar contra a Covid-19 80% da população adulta

Numa altura em que Israel continua a dominar o mundo na sua campanha de vacinação contra a Covid-19, os resultados começam a estar à vista. O país não registou, pela primeira vez em 10 meses, nenhuma morte por Covid-19 em 24 horas.Além da boa notícia em relação às mortes, o país também começa agora a encerrar as enfermarias que tinha dedicadas aos doentes de Covid, por já não serem necessárias.Israel conta já com 80% da população adulta vacinada. A população já não é obrigada a usar máscara quando está no exterior.