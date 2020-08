Israel sofre ataques durante a noite e encerra zona marítima de Gaza

O exército israelita encerrou a zona marítima da faixa de Gaza, impedindo os pescadores de saírem para o mar, após atacar alvos do movimento islamita Hamas em resposta a disparos de 'rockets' e balões incendiários desde o enclave palestiniano.

A zona marítima foi encerrada "imediatamente e até nova ordem (...) em resposta à continuação do envio de balões incendiários e do disparo de 'rockets' desde a faixa de Gaza par o território israelita", anunciou o órgão do ministério da Defesa israelita responsável pelas operações civis nos territórios palestinianos (COGAT) em comunicado.

"O Estado de Israel reagirá com força e de maneira intransigente a qualquer ato de terrorismo que prejudique civis israelitas e a soberania nacional", acrescentou o COGAT.