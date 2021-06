Israel troca com palestinianos um milhão de doses de vacinas Covid quase a expirar

Israel anunciou, esta sexta-feira, que vai enviar pelo menos um milhão de doses de vacinas Covid à Autoridade Palestina (AP), já prestes a expirar, em troca de um número semelhante de vacinas que os palestinianos esperam receber mais tarde.



De acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, citado pela Reuters, a Autoridade Palestiniana concordou em dar a Israel um número semelhante de doses da vacina Covid-19.







Uma fonte do Ministério da Saúde da AP confirmou o acordo e afimrou que os palestinianos esperam receber as doses da vacina da Pfizer em agosto ou setembro.