Israel vai "intensificar"ataques contra Hamas, anuncia primeiro-ministro israelita

Israel vai "intensificar" os seus ataques contra o Hamas, alertou esta terça-feira o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, após a morte de duas israelitas devido a 'rockets' lançados da Faixa de Gaza, enclave palestiniano sob controlo daquele movimento islamita.

"Desde ontem (segunda-feira), o exército realizou centenas de ataques contra o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza. (...) E vamos intensificar o poder dos nossos ataques", declarou Netanyahu num vídeo divulgado pelos seus serviços, adiantando que o Hamas "vai receber uma tareia que não esperava".

"Lamentamos a morte de duas israelitas e peço-vos para respeitarem as instruções de segurança", disse ainda Netanyahu, dirigindo-se aos israelitas no final de uma reunião sobre segurança no sul de Israel.