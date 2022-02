Israel vende a Marrocos sistemas antimísseis por 442 milhões de euros

A Indústria Aeroespacial de Israel (IAI) vai fornecer ao exército marroquino o sistema de defesa antimísseis Barak MX, num negócio avaliado em 500 milhões de dólares (442 milhões de euros), indicaram esta segunda-feira os 'media' israelitas.

Israel e Marrocos assinaram um memorando de defesa em novembro passado em Rabat, que permite a venda direta de armamento, na sequência da visita do ministro da Defesa israelita, Beny Gantz, no âmbito do reforço da cooperação após o restabelecimento das relações diplomáticas.

O Ministério da Defesa israelita optou por não comentar este acordo, indicou a agência noticiosa Efe.