Israel volta a lançar ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza

Os militares israelitas voltaram a lançar novos ataques aéreos esta quinta-feira à noite contra a Faixa de Gaza.



Segundo o The Times of Israel, a retaliação ocorreu após ataques lançados por Gaza.







As forças israelitas admitiram que já se encontram a avaliar vários cenários, incluindo uma retoma dos combates como repsosta às "contínuas atividades terroristas na Faixa de Gaza".



A imprensa palestianiana revela que o ataque desta noite teve como alvo um prédio controlado pelo Hamas em Beit Lahiya. O jornal israelita revelou ainda que não há registo de feridos palestianianos.



Este não é, contudo, o primeiro ataque esta semana. Aviões israelitas bombardearam na madrugada de quarta-feira várias posições do Hamas em Gaza em retaliação pelo lançamento de balões incendiários contra Israel. A nova escalada ameaça deitar por terra o cessar-fogo alcançado no final de maio.