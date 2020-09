Israel volta ao confinamento devido à Covid-19

Israel vai voltar a entrar em confinamento total a partir de sexta-feira devido ao preocupante aumento de casos de Covid-19, tornando-se assim no primeiro país do Mundo a tomar tal medida pela segunda vez.



A decisão foi tomada depois de o país ter registado na semana passada uma média superior a 4 mil novos casos diários, o que deixou os hospitais à beira do colapso.





O PM, Benjamin Netanyahu, anunciou que os cidadãos não vão poder afastar-se mais de 500 metros da sua residência, exceto nas deslocações para trabalho.Escolas e espaços comerciais vão fechar, mas os supermercados e as farmácias irão continuar abertos, enquanto os ajuntamentos de mais de 10 pessoas em locais fechados e de 20 pessoas ao ar livre passam a estar proibidos.

O confinamento deverá durar pelo menos até 10 de outubro, e vai abranger três das mais importantes celebrações religiosas do país.