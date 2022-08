Com uma lógica feita de dois ou três símbolos, os obituários de Issey Mikaye, cuja morte a 5 de agosto só hoje foi comunicada ao mundo, fixam-se nas golas altas de Steve Jobs, de que foi criador, e no facto dramático de, menino pequeno, o criador japonês ter sobrevivido à bomba de Hiroshima, cidade onde nasceu em 1938. No entanto, o legado extremamente moderno que deixa na História da Moda é muito mais profundo do que os elementos agora sublinhados pelas agências noticiosas.



