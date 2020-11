Istambul diz adeus a Gli, a gata que fez de Hagia Sophia a sua casa e se tornou um ícone da Turquia

A cidade de Istambul despediu-se nos últimos dias de Gli, a gata que fez de Hagia Sophia a sua casa e se tornou um dos maiores ícones da Turquia. O animal 'guardava' as instalações e era o cartão de boas vindas para muitos visitantes da basílica que foi reconvertida em mesquita este verão.Dezasseis anos depois de ter vindo ao mundo, Gli não resistiu e morreu numa clínica veterinária da capital turca, onde recebia tratamentos desde 24 de setembro."Jamais nos esqueceremos de ti, Gli", lamentou o governador de Istambul, Ali Yerlikaya. A gata acarinhada por todos os visitantes recebeu mesmo figuras máximas da política internacional. O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, foi um dos visitantes que não conseguiu ignorar o felino e chegou mesmo a acariciar Gli perante as câmaras, aquando da sua visita à Turquia em 2009.Mesmo após a reconversão de Hagia Sophia de basílica para mesquita, Gli foi autorizada a permanecer nas imediações com outros gatos.Gli contava com mais de 130 mil seguidores no Instagram e era acarinhada por milhões de turistas.