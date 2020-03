"Isto é a América, falem inglês": Mãe e filha agredidas por falarem espanhol nos Estados Unidos

Uma mãe e filha estavam a caminho de casa e falar espanhol depois de terem jantado num restaurante em Boston quando foram atacadas, no meio da rua, com socos e pontapés por duas mulheres.



"Isto é a América, falem inglês", gritaram as duas agressoras, segundo relata a mãe ao jornal britânico The Independent.







As duas agressoras foram acusadas de crimes de ódio e o episódio gerou uma onda de choque na cidade que tem historial de racismo e violência.