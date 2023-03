Itália abre investigação ao ChatGPT por suspeitas de violação de dados

A agência italiana de proteção de dados afirmou, esta sexta-feira, que abriu uma investigação ao ChatGPT, uma aplicação de inteligência artificial da OpenAl, sobre uma suspeita de violação das regras de recolha de dados da aplicação.A mesma agência também acusou a aplicação, que é financeiramente apoiada pela Microsoft, de não ter verificado a idade dos utilizadores.De acordo com a Reuters, o ChatGPT deve ser reservado a pessoas com idade igual ou superior a 13 anos.A agência italiana de proteção de dados afirmou ainda, numa nota, que restringiu provisoriamente a utilização dos dados pessoais dos utilizadores italianos e alegou "a ausência de qualquer base legal que justifique a recolha e armazenamento massivo de dados pessoais, a fim de 'treinar' os algoritmos subjacentes ao funcionamento da plataforma".Segundo a Reuters, estima-se que a aplicação tenha atingido 100 milhões de utilizadores mensais ativos em janeiro, apenas dois meses após o lançamento, o que faz dela a aplicação de consumo de crescimento mais rápido da história, de acordo com um estudo do UBS publicado no mês passado.O ChatGPT funciona como um modelo de linguagem de conversação em que os utilizadores fazem perguntas e obtêm respostas em poucos segundos sobre qualquer assunto.