Itália autoriza desembarque de navio de ONG com 89 migrantes resgatados

O Rise Above, um navio humanitário que resgata migrantes no Mediterrâneo, atracou na Sicília esta madrugada após receber luz verde das autoridades italianas, anunciou a organização não governamental (ONG) alemã Mission Lifeline.

"A odisseia dos 89 sobreviventes e nove tripulantes parece ter acabado. O Rise Above entrou no porto de Reggio Calabria. Vamos torcer para que tudo corra bem e todos a bordo possam desembarcar", escreveu a ONG na rede social Twitter.

Quatro migrantes tinham sido resgatados no domingo, por razões médicas, do navio, pequeno em comparação com os outros três barcos de ONG, com cerca de 500 pessoas a bordo, que estão ao largo das costas de Itália, que mantém restrições severas ou até proibições ao desembarque.