Itália "avalia" restrições para quem chega de Portugal e Espanha devido à Covid

As autoridades sanitárias de Itália admitiram esta sexta-feira estar a "avaliar" medidas de restrição para quem chega de Portugal e Espanha, quando o país registou 1.390 novas infeções e 25 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas.

O presidente do Instituto Superior de Saúde de Itália, Silvio Brusaferro, disse esta sexta-feira que as autoridades estão a "avaliar" medidas mais rígidas de entrada para viajantes oriundos de Portugal e de Espanha, embora "naturalmente não esteja prevista a quarentena neste momento".

As autoridades sanitárias italianas estão preocupadas com o agravamento da situação pandémica em Portugal e em Espanha, em particular devido à propagação da variante Delta, mas não esclareceram quais as restrições que poderão vir a aplicar para a entrada de viajantes destes países.