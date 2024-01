O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, manifestou este domingo a sua "firme condenação" do ataque a uma igreja católica italiana em Istambul, que causou um morto.

"Expresso as minhas condolências e a minha firme condenação do cobarde ataque perpetrado contra a igreja de Santa Maria", escreveu Antonio Tajani no X.

O responsável disse estar "a acompanhar a situação com a embaixada em Ancara e o consulado em Istambul" e acrescentou estar "certo de que as autoridades turcas irão prender os responsáveis".