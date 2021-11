Itália confirma primeiro caso de nova variante Omicron: trata-se de viajante vindo de Moçambique

Itália confirmou este sábado a identificação do primeiro caso da variante Omicron da Covid-19 no país.



A confirmação chega poucas horas depois do encerramento de chegadas a Itália de oito países da África Austral.







O paciente e todos os contactos próximos encontra-se em isolamento, sendo que, os familiares do doente já foram também testados à Covid-19.



Desde a madrugada deste sábado que o Ministério da Saúde italiano tinha anunciado o aumento da atenção face à variante Omicron da Covid-19



Casos da variante Omicron já foram encontrados, até agora, na África do Sul, Botswana, Hong Kong, Israel, Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica e Itália.