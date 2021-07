Itália registou 5.140 infetados com o coronavírus SARS-CoV-2 e cinco mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo as estatísticas oficiais, que referem que quase 55% da população com mais de 12 anos está vacinada.

Desde que começou a pandemia, o país acumula 127.942 mortos entre 4.312.673 infetados.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde italiano, hoje há a contabilizar mais 17 doentes nas unidades de cuidados intensivos hospitalares, que totalizam 172.