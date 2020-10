Itália descarta novo confinamento total apesar de contágios diários por Covid-19 ultrapassarem os 4.600

A Itália registou nas últimas 24 horas 4.619 contágios e 39 mortes associadas à covid-19 e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, excluiu esta segunda-feira a possibilidade de o país voltar a um confinamento total.

Segundo o Ministério da Saúde italiano, com os novos dados, Itália conta agora com 359.569 casos de infeção com o novo coronavírus detetados desde o início da pandemia, a 21 de fevereiro, enquanto o de óbitos subiu para 36.205.

O total de novos casos diários de covid-19 hoje divulgado é inferior ao dos últimos três dias, sempre acima dos 5.300, mas também se realizaram menos testes de diagnóstico, cerca de 85.000, enquanto na semana passada a média era de cerca de 130.000.