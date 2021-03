A Comissão Europeia e a Itália bloquearam um carregamento da vacina Covid-19 da AstraZeneca que tinha como destino a Austrália, após o fabricante ter falhado com compromissos contratuais com a UE (União Europeia), avança a Reuters esta quinta-feira.As fontes disseram que a AstraZeneca pediu permissão do governo italiano para exportar 250 mil doses do fármaco da fábrica em Anagni, perto de Roma.O governo italiano recusou e a Comissão Europeia apoiou a decisão.Em atualização