Itália exige certificado de vacinação aos trabalhadores. Quem não tem terá de fazer teste

A Itália vai exigir a todos os trabalhadores que exibam a partir desta sexta-feira o passe sanitário para poderem ir trabalhar. A medida já motivou protestos e leva muitos a recear que o país fique mergulhado no caos. Esta medida do governo de Mario Draghi é uma das mais duras impostas em todo o Mundo para combater a Covid-19.









O certificado prova que o seu portador recebeu pelo menos uma dose da vacina. Os não vacinados podem também obter um passe caso realizem horas antes um teste à Covid com resultado negativo, ou se tiverem superado a doença nos seis meses prévios, o que lhes confere o direito a um comprovativo de recuperação. Os trabalhadores do setor público ou privado que recusem a vacina terão de realizar testes a cada dois dias, que terão de pagar do seu bolso.

A revolta contra o passe sanitário ficou bem patente nos protestos violentos de sábado, em Roma, liderados pelos neofascistas do Forza Nuova. “Ninguém faz ideia do caos que isto vai representar para as empresas”, alertou Luca Zaia, presidente da muito industrializada região do Veneto, no norte.